رسم صورة ولي العهد على صخرة مميزة.. رسام سعودي يروي

من بين الجداريات المميزة والرسم على الصخور والأحجار، خرجت موهبة الفنان السعودي أحمد زهير لتعبر عن رؤية فنية واعدة، جسدها في آخر إنتاج فني له، عبر صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي قام برسمها على صخرة تشبه خريطة المملكة.

وفي حديثه لـ "العربية.نت" عن هذا المجسم سرد الفنان السعودي أهم تفاصيل الرسم على هذه الصخرة المميزة، وقال: بحثتُ عن الصخور المناسبة للرسم، ومع البحث هنا وهناك، وجدتُ جبلاً في مكة المكرمة، مليئا بالصخور المناسبة للرسم والنقش، حتى وقعت عيني على صخرة تشبه خريطة المملكة، فحملتها إلى مرسمي، فجاءت فكرة رسمة ولي العهد على تلك الصخرة، وخرجت بشكل احترافي باستخدام أدوات الدريل والمطرقة والأزميل، وعند الانتهاء من العمل، وجد تفاعلاً كبيراً لدى نشطاء التواصل الاجتماعي.





كما تابع قائلاً "قصة موهبتي بدأت منذ طفولتي، فحين كنت في المرحلة الابتدائية، شاهدت رسما كاريكاتيريا في صحيفة، فحاولت تقليده لأني أجيد رسم الخطوط والانحناءات، وبالفعل قمت بمحاكاة الرسمة، فأعجب والدي بها، فأصبحت عادة بأن أرسم كل يوم كاريكاتيرا من الصحف اليومية، وكانت هي المصدر الوحيد الذي أتعلم منه قبل الإنترنت، وقد وجدت نفسي وسعادتي عندما أرسم، وأشعر وكأنني في عالم آخر".

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وأضاف: مع الممارسة ومرور الأيام، أصبحت أميل إلى المدارس الفنية، ولكن هي أقرب للتأثيرية أو الواقعية أو التعبيرية، وأقدم الرسائل الإنسانية للفن وتعبيره عنها.

الرسم على الأحجار

وحول تفاصيل حبه للرسم على الصخور والأحجار، يقول لا أحب الروتين الممل، وبحكم عملي كمعلم لغة إنجليزية، كنت أنتظر بفارغ الصبر إجازة نهاية الأسبوع للذهاب إلى الأودية البعيدة عن الناس، وأبدأ في البحث بمفردي، وقد اكتشف الكثير من النقوش التي لم يعلم عنها أحد أو يقرأها، وكانت تجذبني طريقة النقش على الصخر سواء كانت رسومات صخرية، أو كتابة بالخط الحجازي الجميل المبكر غير المنقط من القرن الأول الهجري إلى القرن التاسع الهجري، وأصبحت أقرأ عن أنواع الصخور ومكوناتها مثل الصخور البازلتية والصخور الرملية والصخور الجرانيتية، وغيرها الكثير، وأنا أتساءل كيف لنقش أن يصمد آلاف السنين، وما هي الأدوات التي استخدموها، وكيف كتبوا بخط يصعب اليوم على كثير من الناس الكتابة مثله بالقلم وعلى ورق، فكيف على صخرة؟