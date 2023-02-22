صور مبهرة.. "الصقور السعودية" تزين سماء الجبيل في يوم التأسيس

زين فريق "صقور السعودية"، سماء مدينة الجبيل - شرق السعودية - بعروض جوية مبهرة، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس، واستعرض فريق الصقور السعودية مهاراته في التحليق في سماء الجبيل بعروض مبهرة أظهرت مهارة وبراعة الطيارين السعوديين والمستوى العالي لقدراته.
وفريق الصقور شارك منذ تأسيسه في تقديم الكثير من الاستعراضات الجوية داخلياً وخارجياً، وحقق الفريق رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، برسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة.
يأتي ذلك فيما تحتفل مدن السعودية، اليوم الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالاحتفال به في 22 فبراير من كل عام، حيث تشهد مختلف المناطق عددًا من الفعاليات، منها مسرحيات ومسابقات وعروض ثلاثية الأبعاد وألعاب نارية.
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