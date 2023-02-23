البشت والعقال المقصب والشيلة تتصدر احتفالات يوم التأسيس

تصدرت الأزياء التراثية بكافة أشكالها من مختلف مناطق المملكة، المشهد السعودي، وذلك بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور معبرة عن فرحة السعوديين بيوم التأسيس، واحتفائهم به بطريقتهم. فمن يتابع وسائل التواصل خلال هذه الفترة يشعر أن الزمن عاد به إلى الزمن الجميل بكافة أشكاله، إضافة إلى الرقصات الشعبية.

وفي الوقت ذاته، نشر حساب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تغريدة في تويتر بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

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وقال الملك سلمان: "نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضاً وإنساناً".

الاحتفال بيوم التأسيس

فيما وثقت حزمة كبيرة من مقاطع الفيديو التي ضجت بها وسائل التواصل، إقبال الزوار على مواقع الاحتفالات بيوم التأسيس في كافة مناطق ومدن السعودية، وأظهرت الفيديوهات عددا من السيدات وهن يرتدين "زي التأسيس"، ويضعن على وجوههن أغطية تظهر أجزاء من الوجه فقط، في حين ارتدى الرجال الزي التقليدي والعقال والشماغ والملابس الملونة.

عروض عسكرية

كما نظمت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأربعاء، عرضاً عسكرياً في محافظة الدرعية، ضمن فعاليات ذكرى "يوم التأسيس"، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية. وشارك بالعرض الفرقة الموسيقية العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، و"الأخويا" من الإدارة العامة للمجاهدين، والخيالة والهجانة من القوات الخاصة للأمن والحماية، إضافة إلى الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، وقوات أمن المنشآت، ومكافحة المخدرات، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وكلية الملك فهد الأمنية، ووكالة الأفواج الأمنية.

وحضر العرض عدد كبير من الأشخاص الذين أبدوا تفاعلاً مميزًا، عَكَس قيمة هذه المناسبة الوطنية في نفوس المواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر أن يوم التأسيس هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727 ميلادي (1139 هجري) والتي أنشأها الإمام محمد بن سعود، وعاصمتها الدرعية، مرورا بحكم الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في الدولة الثانية.

وقام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) بتأسيس الدولة الثالثة، وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية.