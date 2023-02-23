سعودي يحتفي بيوم التأسيس على ظهر جمل من مكة إلى الرياض

سار رحالة سعودي متحدياً إعاقته فوق ظهر جمل منذ 35 يوماً، للوصول إلى العاصمة السعودية الرياض، قاطعاً أكثر من 1112 كلم، ابتهاجاً بيوم التأسيس السعودي والوقوف على المواقع التاريخية والأثرية خلال رحلته.

الرحالة السعودي عبدالرحيم السلمي تحدث إلى "العربية.نت" قائلاً: "بدأت رحلتي في منتصف شهر يناير من منطقة مكة المكرمة بمحافظة الكامل مركز شمنصير إلى العاصمة الرياض، وذلك فرحاً وابتهاجاً بيوم التأسيس، وقطعت مسافة 1112 كلم خلال 35 يوماً بتصريح من وزارة الرياضة والجهات الحكومية ذات الاختصاص ووصلت الرياض ولله الحمد يوم أمس الأربعاء".

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وأضاف: "رحلتي كانت للمشاركة في فرحة يوم التأسيس، وإيصال رسالة بأنه لا يأس مع الإعاقة، وكسرت حاجز الإعاقة لتشجيع إخواني كافة، وتشرفت خلال رحلتي بزيارة قصر المؤسس في محافظة الدوادمي وبعض المواقع التاريخية، واستمتعت خلال رحلتي بعيش حياة الأولين الذين قطعوا الفيافي والقفار على ظهر الإبل".

وأكد أنه رغم مشاق الرحلة ومتاعبها، فإنها تعطي درساً حقيقياً وملموساً عن حياة الأجداد الذين كانوا يسافرون لطلب العلم والتجارة في هذه الأجواء الصعبة.

وحول إعاقته، تحدث السلمي قائلاً: "أعاني من بتر الرجل اليمنى من فوق الركبة وذلك نتيجة حادث دهس تعرضت له قبل 18 عاماً، ولكن إعاقة الجسد لا تمنعنا من تحقيق أهدافنا".

وعن هواية الرحلات، تابع: "منذ عدة سنوات وأنا أمارس هذه الهواية الجميلة والمفيدة، خاصة أن الترحال يتطلب جهداً كبيراً، وصبراً وتحدياً، أثناء التنقل بين مواقع مختلفة، وكذا أثناء عبور الكثير من الأماكن واجتياز الأودية والممرات الصحراوية النائية، ورغم هذا فإنني أعشق هذه الهواية وأحاول اكتشاف الجديد من خلالها".