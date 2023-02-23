في يوم التأسيس.. أول طيار سعودي يحلق بالمنطاد في سماء السعودية

بمشاعر ملؤها الاعتزاز والفخر، استطاع الطيار السعودي عبد الرحمن الوهيبي أن ينقل مغامراته في الطيران بالمنطاد إلى السعودية، تلك المغامرة التي بدأت قصتها سنة 2019 بدولة أستراليا، عندما دخل الوهيبي هذه التجربة، واكتشف روعة تجربة قيادة المنطاد، وفي داخله قرار بأن ينقل هذه التجربة للسعودية، وفي يوم التأسيس دشن أول منطاد سعودي ليعبر من خلالها عن قدرته في التحدي والإصرار والعزيمة وتحمل كل المصاعب في سبيل تحقيق هذا الحلم.

طموح لم يتوقف

وفي حديثه لـ"العربية.نت" قال الوهيبي: المغامرة بركوب المنطاد صارت هوسا بالنسبة لي، وكنتُ أحلم أن آخذ المنطاد إلى السعودية، ولم يتوقف الطموح عند الأمنيات، وإنما بدأت في التدريب وحصلت على رخصة الطيران الأسترالية عام 2020.

مادة اعلانية

وأضاف: جربت المغامرة بالطيران بالمنطاد في أستراليا أكثر من 35 رحلة كهواية بصحبة الأصدقاء بمناطق متنوعة، في الأرياف وفوق المدن، وفي المطار وفوق البحر، وبعد عودتي إلى السعودية، بدأت إجراءات استخراج رخصة طيّار المنطاد السعودية الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني، وخلال هذا الوقت كنت أسافر للطيران بالمنطاد في التشيك وسلوفينيا والنمسا والإمارات للحفاظ على المهارات اللازمة للطيران.

إصدار أول رخصة

وسرد الوهيبي تفاصيل إصدار رخصة طيران لتصبح أول رخصة سعودية منتصف سنة 2022، وفور صدور رخصة الطيران، بدأت في عملية شراء واستيراد المنطاد، والغموض يحيط بالعملية، حيث لم تتم التجربة من قبل، خصوصاً فيما يتعلق بمواصفات المنطاد ومناسبته لبيئة السعودية، والتشريعات والتنظيمات الخاصة بذلك.

وتابع: "تم التعاقد مع الشركة المصنعة في التشيك (كيوبتشيك) في شهر 8/2022 ومعه ابتدأت عملية تسجيله في الهيئة العامة للطيران المدني وتم اكتمال صناعته وتوريده قبل نهاية السنة، وقد كان تسجيل المنطاد مليئا بالتحديات بسبب أن المنطاد يتم التعامل معه كطائرة، وكذلك لكونه أول منطاد سعودي يتم تسجيله، وأكملنا الإجراءات منتصف شهر فبراير ولله الحمد.

حب المغامرة

وعن حب المغامرة ذكر الوهيبي أن تجربته في مغامرة ركوب المنطاد في أستراليا كانت مصدر إلهام له، لاكتشاف ثقافة وتاريخ منطاد الهواء الساخن والدخول لهذه التجربة المثيرة، ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء في السعودية، وتعريفهم بثقافة منطاد الهواء حتى يتمكنوا من رؤية جمال الطبيعة، وأن ينقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها للمهتمين بهذا المجال، حيث إنه يمتهن هندسة الطيران، وقد حصل على رخصتي طيار للطائرات ذات الأجنحة الثابتة صادرة من المملكة المتحدة عام 2015 والأخرى صادرة من أستراليا عام 2019، وفي عام 2020 حصل على ترخيص للطيران بالمنطاد من قبل اتحاد المنطاد الأسترالي وهيئة الطيران المدني الأسترالية.

مشاعر لا توصف

وفي ذات السياق، وصف الوهيبي مشاعره المليئة بالفرح والفخر عندما حلّق فوق الأراضي السعودية بأنها لا توصف لشدة سعادته لتحقيق الحلم الذي طالما سعى إليه من رؤية جمال المملكة ومناظرها الطبيعية، حيث حلق بالقرب من مدينة الرياض كأول رحلة.

وختم حديثه: "ما كان هذا الإنجاز ليتحقق لولا تمكين القادة في السعودية وسعيهم بتنظيم وتذليل العقبات، والذي أهديه لوالديه والأهل والأصدقاء".