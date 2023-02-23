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إنقاذ طفل سعودي
خلال إنقاذ الطفل

‏موظف في مقهى ينقذ طفلاً سعودياً غص بقطعة كيك

كشف الفيديو أن موظف المقهى لديه خبرة ودورات في الإسعافات الأولية حيث تعامل مع حالة الطفل بالطريقة السليمة وأنقذ حياته.

العربية.نت - حامد القرشي
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في مشهد يحبس الأنفاس، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يوثق نجاح شاب في إنقاذ طفل غص بقطعة من الكيك أثناء الاحتفال بيوم التأسيس السعودي في أحد المقاهي.

وأظهر الفيديو الذي تم توثيقه من كاميرا المقهى، لحظات عصيبة عاشها الطفل أثناء غصه بقطعة الكيك التي سدت مجرى الهواء، وهرع في حينها موظف في المقهى لإنقاذ حياة الطفل.

وكشف الفيديو أن موظف المقهى لديه خبرة ودورات في الإسعافات الأولية، حيث تعامل مع حالة الطفل بالطريقة السليمة وأسعفه.

ووصف رواد منصات التواصل، المشهد بالبطولي لإنقاذه حياة الطفل، مقدمين لموظف المقهى الشكر على ما قام به، متمنين تكريمه من إدارة المقهى.

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