صور مبهجة لمشاركة أطفال السعودية في يوم التأسيس

فرحة غامرة، وعرس وطني كبير عاشه الأطفال في السعودية عبر كافة المناطق والمحافظات، مرتدين الأزياء الشعبية والتقليدية احتفالاً بيوم التأسيس، ومرددين الأهازيج الوطنية الشهيرة.

وتباينت الأزياء التي يرتديها الأطفال، في إشارة إلى تناغم الثقافات بين مناطق المملكة، إلى جانب الحرص على تأصيل التراث القديم الذي كان حاضراً بكل قوة لدى الأطفال، ما يعزز الانتماء الثقافي لتاريخ السعودية.

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في الوقت ذاته، تسابقت كافة الشرائح العمرية في المشاركة، ورصد الصور التذكارية وترديد العبارات الوطنية على وسائل التواصل المختلفة، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالماضي، وفخرهم بالتطور الحادث في الوطن.













الأطفال في يوم التأسيس 3 الأطفال في يوم التأسيس 7 الأطفال في يوم التأسيس 6 الأطفال في يوم التأسيس 5 الأطفال في يوم التأسيس 4 الأطفال في يوم التأسيس 2 الأطفال في يوم التأسيس 8

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيها السعودية قيادةً وشعباً مسيرة 3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية.

وعلى مدى قرون، ترسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم في السعودية، وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للجميع.