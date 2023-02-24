استبعاد 7 جياد مشاركة في سباقات كأس السعودية لهذا السبب

كشف الرئيس التنفيذي لمستشفى الخيل في السعودية محمد الأحمري، أن مستشفى الخيل وضع 16 طبيباً بيطرياً لخدمة الجياد المشاركة في النسخة الرابعة من كأس السعودية العالمي الذي سيقام على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وقال الأحمري في تصريحات خاصة للعربية.نت على هامش فعاليات الملتقى السعودي الثاني لطب وجراحة الخيل 2023، والذي يأتي ضمن فعاليات كأس السعودية 2023: بعد فحص الجياد المشاركة في سباقات كأس السعودية، تم استبعاد 7 جياد هي "حتم"، "وفود بريطانيا"، "نبيل الخالدية"، "اقتران"، "ضياح"، "سكاسي ثنكنج"، و"تول اوردر"، بسبب ظروف صحية، ويجري حالياً فحص جوادين آخرين من الخيل الدولية لم يتخذ القرار النهائي بعد.

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وأبان الأحمري أن فريق المستشفى يضم 3 أطباء سعوديين، و5 أطباء يحملون البورد الأميركي والأوروبي، بالإضافة إلى فريق من المساعدين، موضحاً أن الفريق تمكن مباشرة أكثر من 9885 حالة للخيل في السنوات الثلاث الماضية من عمر المستشفى، وأجرى أكثر من 1085 عملية جراحية خلال الفترة نفسها.

أبحاث علمية

وتابع: "إن فريق المستشفى نشر 3 أبحاث علمية مؤخراً في مجلات علمية دولية محكمة في مجال طب الخيل، كما نفذ برامج تدريب متخصصة لطلاب جامعتي الملك فيصل، والقصيم، حيث شارك فيها 35 متدرباً بينهم 3 من دول الخليج، ومتدرب واحد من بريطانيا، مبيناً أن برامج التدريب تستهدف تأهيل أكبر عدد ممكن من الأطباء البيطريين السعوديين المتخصصين في هذا المجال المتنامي.

وأضاف: "إن المستشفى أنهى برنامجاً للامتياز في العام الماضي، يهدف إلى سعودة الوظائف، حيث شارك فيها 4 أطباء جرى توظيف 3 منهم بالمستشفى"، لافتاً إلى أن المستشفى حصل على اعتماد الكلية الأميركية للطب الرياضي وتأهيل الخيل في برنامج تدريب الطبيب المقيم، كما حصل على اعتماد في برنامج الطبيب المقيم في جراحة الخيل من الكلية الأوروبية للجراحين البيطريين.