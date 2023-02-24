ارتدى ملابس خضراء غريبة وفرّ من رجال الأمن.. وشرطة الأحساء توقفه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو متداول لشخص "يرتدي ملابس منتفخة خضراء اللون ويهرب من قوات الأمن"، وانقسمت الآراء بين ساخر مما فعله بعد ارتداء الملابس الغريبة، وبين مستنكر للواقعة بعد تعطيله حركة السير والهروب من قوات الأمن. في حين انتقد رواد التواصل تصرفه واستهزاءه برجال الأمن، الذين يجب التعامل معهم باحترام وتقدير لدورهم بالحفاظ على الأمن.

من جهتها أعلنت دوريات الأمن بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، عن القبض على مواطن لتعطيله حركة السير بالتنقل بين المركبات ومحاولة الهروب من مركبة أمنية، وجرى إيقاف المُتهم من قبل الدوريات الأمنية واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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مخالفات لائحة الذوق العام

في حين أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام، أن الجهات الأمنية المختصة بالأمن العام ضبطت عدداً من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في مناطق المملكة، وأوضح أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يُذكر أن لائحة الذوق العام في السعودية هو مجموعة الآداب السلوكية والاجتماعية التي تنطوي تحت إطار اللباقة التي يفرضها المكان والزمان وعامّيته، ومنبعها الثقافة الإنسانية والسلوكيات المتعارف عليها، وتحكمها لائحة تنظيمية بدأ تنفيذها في سبتمبر 2019 تمنع كل ما من شأنه المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد السعودية أو الإساءة إليها وتضم مخالفات يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3000 ريال ويُلزم بتغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة عن أي مخالفة.