اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حيوان الضبع

إحالته للنيابة.. ضبط شخص لحيازته "ضبعاً" بالرياض

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائن الفطري بحكم الاختصاص

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، أمس الجمعة، مخالفاً لنظام البيئة في منطقة الرياض، بحوزته كائنا فطريا مهددا بالانقراض "ضبع".

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائن الفطري بحكم الاختصاص.

وأكدت أن مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض هي غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911)، بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميرا العربية داخل الفندق العائم المخصص لإيواء منكوبي الزلزال بهطاي التركية كاميرا العربية داخل الفندق العائم المخصص لإيواء منكوبي الزلزال بهطاي التركية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط