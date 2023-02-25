إحالته للنيابة.. ضبط شخص لحيازته "ضبعاً" بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، أمس الجمعة، مخالفاً لنظام البيئة في منطقة الرياض، بحوزته كائنا فطريا مهددا بالانقراض "ضبع".

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائن الفطري بحكم الاختصاص.

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وأكدت أن مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض هي غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911)، بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.