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جامعة "فلوريدا تك" بولاية فلوريدا الأميركية

نظير إسهاماتها.. جامعة أميركية تُرشح طالبة سعودية لجائزة التميز

اعتبرت العميدة لمكتبة إيفانز منسق برنامج المنافسة الثقافية بالجامعة، نانسي إي جارمر، أن الطالبة أميرة واحدة من أكثر الطلاب تفاعلاً ومشاركة للأفكار

العربية.نت - مريم الجابر
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قررت جامعة "فلوريدا تك" بولاية فلوريدا الأميركية، ترشيح الطالبة السعودية أميرة السلمي لجائزة الطالبة المتميزة التي تمنحها الجامعة سنوياً للطلبة المتفوقين، نظير إسهاماتهم الأكاديمية والمجتمعية.

وجاء ترشيح الطالبة جراء التزامها وإنجازاتها الأكاديمية، التي تضمنت إنشاء مستند باللغة العربية للطلاب السعوديين الجدد كدليل بحث، حيث طُلب من أحد أمناء المكتبات الجدد إنشاء دليل بحث مماثل باللغة الإنجليزية لجميع الطلاب الجدد.

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ويحتوي المستند على جدول محتويات يحدد ويفصل جميع الأنظمة والبرامج الضرورية لنجاح الطلاب في الجامعة، مع تقويم للفصل الدراسي باللغة العربية، يضم الأيام التي تغلق فيها الجامعة والعطلات العربية، والمواعيد النهائية للتأشيرات والهجرة والمواعيد النهائية للمسجلين.

واعتبرت العميدة لمكتبة إيفانز منسق برنامج المنافسة الثقافية بالجامعة، نانسي إي جارمر، أن الطالبة أميرة واحدة من أكثر الطلاب تفاعلاً ومشاركة للأفكار وأحدث المشاريع، كونها شغوفة بمشاركة ثقافة المملكة مع مجتمع الجامعة وجداول الأحداث الخاصة.

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