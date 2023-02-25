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رونالدو والطفل السوري
الطفل السوري في الرياض لمقابلة رونالدو

تحقق حلمه في قلب الزلزال.. الطفل السوري يصل الرياض لمقابلة رونالدو

الطفل السوري ظهر في فيديو بإحدى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الماضي، وكان يتمنى مشاهدة نجم النصر اللاعب البرتغالي رونالدو

العربية.نت - نادية الفواز
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حظيت لحظات وصول الطفل السوري الذي كان يتمنى مشاهدة النجم كريستيانو رونالدو، بمتابعات كبيرة، وانتشر مقطع وصول الطفل كالنار في الهشيم في كافة وسائل الإعلام، وذلك بعد أن حرص رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، على تلبية أمنية الطفل السوري الذي ظهر في فيديو بإحدى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الماضي، وكان يتمنى مشاهدة نجم النصر اللاعب البرتغالي رونالدو.

بداية القصة

وكان الطفل السوري طلب، خلال حديثه مع أحد أفراد فريق الإنقاذ السعودي، الذي كان يعمل بالمنطقة لإيصال المساعدات، مقابلة رونالدو، مؤكدًا عشقه لنادي النصر السعودي، وبعدها نشر تركي آل الشيخ عبر حسابه فيديو يبحث فيه عن الطفل السوري اليتيم، الذي قال في حديثه إن والده متوفى، وإنه يعيش مع والدته.

كريستيانو رونالدو - رويترز
كريستيانو رونالدو - رويترز

وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، حينها: "يا ولدي أبشر وأهلًا وسهلًا فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟".

وذكر الطفل الذي بدا مبتسماً وسط رفقائه من الأطفال، أن اسمه نبيل سعيد، ويقطن بمنطقة مسبح الشعب في اللاذقية.

جهود تكللت بالنجاح

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الجمعة، فيديو لوصول الطفل السوري إلى السعودية، وعلق: "الله يكتب أجر فرحته لمولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله وللشعب السعودي الكريم... اليوم أنا سعيد الحمد الله".

رونالدو والطفل السوري
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رونالدو والطفل السوري
رونالدو والطفل السوري
الطفل السوري في الرياض
الطفل السوري في الرياض

وقال الطفل السوري خلال الفيديو موجها رسالته إلى تركي آل الشيخ: "شكراً لك على هذه الدعوة الحلوة.. الله يحقق لك كل شيء تتمناه".

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وتفاعل رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، على وصول الطفل السوري إلى السعودية، معلقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله يجزى ولاة أمرنا ومعاليكم كل خير.. وإن شاء الله يشرفنا هو وعائلته في النادي، وفي أول مباراة".

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه اللحظات بمشاعر السعادة لتحقيق حلم هذا الطفل، داعين لكل من ساهم في هذا العمل الإنساني لتحقيق حلم الطفل السوري ووصوله مع أسرته للرياض.

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