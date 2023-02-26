شاهد فرقة دار العلا الشعبية تشارك أليشيا كيز أداء Girl on fire

أحيت النجمة العالمية أليشيا كيز حفلتها الثانية في العلا، الجمعة، حيث قدمت عرضاً موسيقياً في قاعة مرايا.

كما شاركت فرقة دار العلا الشعبية، النجمة العالمية أداء أغنية Girl on fire.

فرقة "دار #العلا" الشعبية، تُشارك النجمة العالمية "أليشيا كيز"

أداء أغنية Girl on fire ، على مسرح #قاعة_مرايا الليلة😍🎼#أليشياكيزفي_العلا pic.twitter.com/mR9l9gnZYH — AlUla Moments لحظات العلا (@AlUlaMoments) February 24, 2023

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وحرصت كيز على اختيار عدد كبير من الأغاني المتنوعة التي اشتهرت بها، فقدمت "Empire State of Min"، التي تعاونت فيها مع النجم جاي-زي، و"Fallin" التي تعتبر من أبرز الأعمال التي تحرص النجمة على أن تؤديها في حفلاتها. كذلك قدمت مجموعة من أغاني ألبومها الذي يحمل عنوان "KEYS".

الحفل الثاني

يشار إلى أن هذا الحفل الثاني لأليشيا كيز في العلا، بعد مشاركتها في حفل One Night Only ضمن مبادرة Good Intentions المعنية بدعم الفنون والإبداع في فبراير 2022.

وتستمر العلا باستضافة الحفلات المميزة، كما أطلقت موسماً جديداً من مهرجان "لحظات العلا" الذي يتضمن الكثير من التجارب الحصرية والفعاليات الرائعة.