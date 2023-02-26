زيلينسكي: نشكر السعودية على دعم السلام في أوكرانيا

قدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الشكر للسعودية على دعم السلام في أوكرانيا وسيادتها.
جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس الأوكراني لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مقر الرئاسة بالعاصمة كييف.
#السعودية و #أوكرانيا توقعان مذكرة تفاهم للمشتقات النفطية وبرنامجا مشتركا للعمل الإنساني#العربية pic.twitter.com/7rC9kFGVTZ— العربية (@AlArabiya) February 26, 2023
من جهته، نقل وزير الخارجية السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
"مواصلة جهود السلام"
جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجدد الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبال التأكيد على حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
مستجدات الأزمة في أوكرانيا
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.
كما تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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