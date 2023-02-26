السعودية.. آل الشيخ يبحث مع رئيس أساقفة فيينا مواجهة الكراهية

بحث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في مكتبه اليوم الأحد، مع رئيس أساقفة فيينا الكاردينال الدكتور كريستوف شونبرون، الذي يزور المملكة حالياً، في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الجهود في تعزيز مد جسور التعاون والتواصل الفاعل بين قادة الأديان في مواجهة الكراهية والأفكار المتطرفة وأهمية نشر التسامح والعيش المشترك.

كما استعرض آل الشيخ خلال اللقاء الجهود التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في نشر مبادئ الإسلام وتصحيح فهم الخطاب الديني وفق منهج الوسطية والاعتدال ونشر التسامح، مشيراً إلى أن المملكة أنموذج في دعم الجهود الدولية الداعية لنشر القيم الإنسانية النبيلة والقواسم المشتركة بين الشعوب ونشر السلام والوئام في العالم، عبر دعم المحافل والمؤتمرات الدولية محلياً وعالمياً.

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من جانبه، أشاد الكاردينال الدكتور شونبرون بالجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، في نشر السلام والمحبة والعدل، مبيناً أهمية العمل المشترك بين قادة الأديان لتعزيز ثقافة الحوار وبناء جسور التواصل لخدمة الأجيال.