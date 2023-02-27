فيديو صادم لدهس أحد المارة في الرياض.. والشرطة تتحرك

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يوثق دهس أحد الأشخاص في العاصمة.
وألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي.
القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بــ #الرياضhttps://t.co/3UVIZeQkC5 pic.twitter.com/YJIScrNgWt— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 27, 2023
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فيما أشارت إلى ضبط شخص آخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بتوثيق الحادثة ونشرها عبر مواقع التواصل.
كذلك أكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.
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