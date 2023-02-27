فيديو صادم لدهس أحد المارة في الرياض.. والشرطة تتحرك

مبانٍ تحولت غبارا في ثوانٍ.. مشاهد مروعة من زلزال تركيا الجديد

بعدما ضرب زلزال جديد بقوة 5.7 درجة شرق تركيا، اليوم الاثنين، رصدت كاميرات لحظة وقوع الكارثة الجديدة في مدينة ملاطية، حيث المباني انهارت كلياً بشكل ...