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صورة من الفيديو

فيديو صادم لدهس أحد المارة في الرياض.. والشرطة تتحرك

دبي - العربية.نت
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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يوثق دهس أحد الأشخاص في العاصمة.

وألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي.

فيما أشارت إلى ضبط شخص آخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بتوثيق الحادثة ونشرها عبر مواقع التواصل.

كذلك أكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

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