4 ملاكمين سعوديين يتألقون في "نزال الحقيقة" العالمي

شهد "نزال الحقيقة" للملاكمة، الذي أقيم الليلة الماضية على حلبة الدرعية ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية، تألق الملاكمين السعوديين الأربعة المشاركين في هذا النزال العالمي، الذي تنظِّمه وزارة الرياضة، بإشراف الاتحاد السعودي للملاكمة، بالتعاون مع شركة تحدي المهارة للترفيه.

تفصيلاً، حسم الملاكم السعودي زياد مجرشي نزاله بالفوز على خصمه فيليب وانساه في الجولة الثالثة، وكذلك فازت أول بطلة سعودية في بطولة رسمية للملاكمة رغد النعيمي، بالضربة القاضية التكنيكية على منافستها الملاكمة بربتشوال أوكيدا، وتغلَّب الملاكم سلمان حمادة على منافسه اللاعب فيليب ديفا، فيما فاز اللاعب زياد المعيوف على الملاكم رونالد مارتينيز.

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وقال الملاكم زياد المجرشي: "أنا سعيد جدًا بفوزي الأول، وأشكر الجميع على هذا الحدث العالمي في موسم الدرعية، وهدفي القادم تحقيق بطولة آسيا".

من ناحية أخرى، قالت الملاكمة رغد النعيمي: "فخورة بتمثيل المملكة في هذا النزال العالمي لأكون أول فتاة سعودية تشارك في بطولة رسمية، وأهدي الفوز لجميع السعوديين".

وأشار الملاكم سلمان حمادة إلى أنه بذل جهدًا كبيرًا في التحضير والتجهيز للمشاركة في هذا الحدث العالمي، مبديًا سعادته الغامرة بتحقيق الفوز.

ويسعى موسم الدرعية في نسخته الثانية إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية لاحتضان الفعاليّات والبطولات العالمية بما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويدعم التوجه لفتح آفاق جديدة للرياضة والرياضيين، وتطوير القطاع الرياضي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.