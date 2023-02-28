الرياض.. أكبر مهرجان لـ"آلة العود" في العالم الشهر المقبل

ينتظر هواة ومتذوقو الموسيقى والفنون، وتحديداً آلة العود، موعدهم خلال شهر مارس المقبل، مع أكبر تجمع لصنّاع العود في العالم، والذي من المقرر أن تحتضنه الرياض على مدى ثلاثة أيام من 9 إلى 11 مارس.

وكشف رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، الذي وجه دعوة عامة في حسابه الشخصي على منصة "تويتر"، فإن التجمع العالمي سيتكون من وفود ستحضر من 13 دولة، وسيشهد على هامشه مسابقةً بجوائز كبرى، ويندرج ضمن فعاليات "تقويم الرياض"، في بوليفارد رياض سيتي.

لكل عازف وعازفة للعود … لا يفوتكم مهرجان العود اللي بيجمعكم بأكبر تجمّع لصناع العود بالعالم من ١٣ دولة ❤️

غير المسابقة اللي بتكون بجوائز كبيرة 🔥

من ٩ إلى ١١ مارس 🗓️

شاركوا الحين 😎#تقويم_الرياض pic.twitter.com/tvtfNatKRp — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 27, 2023

مادة اعلانية

وقال آل الشيخ: "لكل عازف وعازفة للعود، لا يفوتكم مهرجان العود اللي بيجمعكم بأكبر تجمّع لصناع العود بالعالم، من 13 دولة، غير المسابقة اللي بتكون بجوائز كبيرة، من 9 إلى 11 مارس.. شاركوا الحين".

وتجد آلة العود إلى جانب عديد من الآلات الموسيقية، إقبالاً كبيراً من المتذوقين للموسيقى، ليس في السعودية فحسب بل في أقطاب الوطن العربي، واشتهر عدد من العازفين في المنطقة العربية باحترافيتهم في العزف على هذه الآلة التي غزت مؤخراً الموسيقى الأوروبية والأميركية والأجنبية بالعموم، إذ عمدت كبريات شركات الموسيقى وكبار الملحنين، إلى دمج "العود" في معزوفاتهم الموسيقية.

ومن أشهر عازفي آلة العود في العالم العربي، المصري محمد القصبجي، والفنان الراحل فريد الأطرش، ونصير شمّه من العراق، بينما يتربع على عرش الأفضل أداء في المملكة والخليج، الفنان عبادي الجوهر، الملقب بـ"أخطبوط العود".

وبحسب بعض الروايات التاريخية، فإن آلة العود يعود اكتشافها إلى أكثر من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد، وتصنف من الآلات الوترية التي اشتهرت في العصر القديم والمعاصر، وإلى هذا اليوم، واختلفت مدارسها من حين لآخر، وبقيت كإحدى أبرز الأدوات الموسيقية التي تُحرك الوجدان، وتطرب لها المسامع والآذان.