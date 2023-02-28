الشاعر السعودي صالح الشادي يشدو بجماليات الوطن
في أمسية نظمتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
في أمسية شعرية حافلة بالحضور النوعي الكبير من الأدباء والمثقفين امتلأ به مسرح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، مساء أمس، صدح الشاعر صالح الشادي بمجموعة مميزة من قصائده الوطنية التي يرصد فيها عبر صور شعرية متألقة جماليات المكان، والأبعاد التراثية والتاريخية للسعودية.
وتأتي الأمسية في سياق الاحتفاء بيوم التأسيس للعام 2023 الذي قدمت فيه المكتبة فعاليات ثقافية ووطنية متنوعة، وقد أدار الأمسية الشعرية الإعلامي هاني الشحيتان، حيث قدم الشاعر الشادي الذي تفاعل معه الجمهور خاصة في القصائد التي مزج فيها بين الفصحى والعامية، أو قدم اللونين الشعريين معاً، حيث دارت القصائد في إطار غنائي شفيف، وحملت المضامين التي تعبر عن تاريخ السعودية، وتاريخ التأسيس عبر القرون الثلاثة الماضية، كما استشرف بقصائده المرحلة الراهنة، وما تتأمله المملكة من تطوير على كافة المسارات النابعة من رؤية 2030.
شاعر الوطن
يذكر أن الشاعر الشادي لقبته الصحافة الثقافية بـ"شاعر الوطن"، حيث كتب مجموعة من الأوبريتات الوطنية، منها: كفاح الأجيال، وأوبريت المعالي، والمدينة المنورة والجوف ودرة الشرق وقبلة الأرواح وقبلة الأوطان، كما تغنى بقصائده الشعبية عدد كبير من كبار المطربين السعوديين والعرب.
وتعمل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على نشر المعرفة والثقافة في ربوع الوطن عبر فروعها بالمملكة، وإيصال الكتاب لكافة الأجيال، كما أنها تعمل على حفظ التراث العربي والإسلامي وتوفير مواده العلمية للباحثين والمعنيين، فيما تقوم عبر أنشطتها المتنوعة في فروعها بالداخل والخارج على تجسير أواصر المعرفة مع الكتاب والمثقفين والعناية بالإبداع السعودي في الشعر والقصة والرواية والفكر والنقد الأدبي والترجمة كما تعتني بالتاريخ السعودي بمختلف مراحله الزاهية.
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