شاهد.. مايك تايسون يخطف الأضواء بأدائه رقصة "السامري"

خطف الملاكم العالمي السابق ⁧‫مايك تايسون‬⁩ الأضواء في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بمشاركته الرقص مع إحدى الفرق السامرية خلال حضوره نزال الحقيقة" للملاكمة، والذي أقيم الليلة الماضية على حلبة الدرعية ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية.

فقد أظهر مقطع فيديو رائج بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي الملاكم العالمي يرقص على أنغام السامري مبدياً تفاعله وفرحه بهذه المشاركة.

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يشار إلى أنه تأتي الاستضافة لهذا النزال، تماشياً مع المساعي المستمرة لتعزيز مكانة السعودية كوجهة عالمية لاحتضان الفعاليات والبطولات العالمية، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويساعد في فتح آفاق جديدة للرياضة والرياضيين.

كذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، فيما يعد "نزال الحقيقة" أحدث وأكثر مواجهة رياضية ترقبا بين عشّاق رياضة الملاكمة.

والملاكم تايسون كان اكتسب شهرة واسعة منذ شبابه، حيث أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وفاز في 50 من أصل 58 نزالا للمحترفين قبل الاعتزال إلا أنه تقاعد بعد الهزيمة أمام كيفن مكبرايد في 2005.