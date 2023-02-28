شاهد.. سعودي يقدم القهوة لضيوفه بجانب سيارته المشتعلة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسعودي حرص على حسن الضيافة رغم حادثة احتراق مركبته في منطقة برية شمال السعودية، نتيجة انفجار إناء طبخ "كاتم".

فقد تداول ناشطون مقطع فيديو لشخص يٌقدم القهوة لضيوفه غير مهتم باحتراق مركبته حيث حرص على حسن الضيافة.

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فيما قدم الضيوف المواساة لمالك السيارة، مشيرين إلى كرمه وحسن ضيافته رغم ما أصابه من ابتلاء باشتعال النيران بسيارته.

وقال أحد الضيوف "قهوتنا من جانب السيارة المشتعلة.. ياطيبكم يا أهل حائل.. عوايدكم.. الله يعوضك خير إن شاء الله".

ولقيت الحادثة تعليقات عدة من بينها الاهتمام بالجودة عند شراء الأواني، وأخذ الاحتياطات، وإبعاد النيران والطبخ عن المركبات ومواقع الجلوس وأماكن الأشجار أو الحشائش التي تساعد على انتشار النيران.

يذكر أن مناطق شمال السعودية تشهد توافد عدد من المتنزهين، بعد أن تزيّنت أجزاء كبيرة منها بالبساط الأخضر نتيجة الأمطار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.