السعودية: تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بواقعة "الرقص للمرضى"

شكلت صحة جازان جنوب السعودية، لجنة عاجلة للتحقيق مع عدد من منسوبي مركز طبي خاص يقع في إحدى محافظات المنطقة، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفرقة شعبية تؤدي رقصات للمرضى المتواجدين بالمنشأة الطبية الخاصة.

وكشفت المصادر أن مدير صحة جازان، عبدالرحمن الحربي، أصدر توجيهاته بالتحقيق فوراً مع منسوبي المركز الطبي الخاص المعني بهذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع تقرير ونتائج التحقيقات للجهات المختصة بصحة جازان.

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وستطبق "صحة جازان" بدورها العقوبات والأنظمة بحق هذه المنشأة الصحية الخاصة، لاستقطابها فرقة شعبية راقصة، تسببت في إزعاج المرضى والمراجعين دون مراعاة لخصوصياتهم، وأشارت المصادر إلى أن المنشأة الصحية المخالفة هي مركز خاص لغسيل الكلى.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم لما قام به المركز الصحي الخاص من تصرفات، لا تقدم شيئاً مفيداً ومسلياً للمرضى، بعكس ما تجلب لهم الإزعاج، وخاصة أن المرضى يحتاجون لرعاية طبية فائقة وهدوء تام.