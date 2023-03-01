"نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية".. الرياض تستضيف المؤتمر العدلي الدولي في مارس
يسعى المؤتمر إلى زيادة الوعي بإمكانات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، بين المتخصصين والعاملين في المجال العدلي
أعلنت وزارة العدل السعودية عن إقامة المؤتمر العدلي الدولي بمدينة الرياض، خلال الفترة 5 - 6 من شهر مارس المقبل، بحضور الخبراء والقانونيين والمتخصصين حول العالم، لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة الآراء والأفكار، وتعزيز العلاقات في المجال العدلي.
ورفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليانه من دعم وتمكين للقطاع العدلي، مشيرًا إلى أن الوزارة في سعيها إلى تطوير التقنيات العدلية، ستقيم المؤتمر العدلي الدولي خلال شهر مارس المقبل، الذي سيكون مظلة جامعة للمتخصصين في المجال العدلي والقانوني، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
ويناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية" سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، لإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويسعى المؤتمر إلى زيادة الوعي بإمكانات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، بين المتخصصين والعاملين في المجال العدلي، وتعزيز التفاهم بين الباحثين والممارسين وصانعي القرار، وتبادل الآراء بشأن الابتكار التكنولوجي في نظام العدالة، ووضع إستراتيجية طويلة الأجل للمزيد من التطوير والتقييم والرقابة التنظيمية حول استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة.
ويشارك بالمؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثاً، و15 جلسة نقاش وورش عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة تمكن المشاركين من مناقشة إستراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.
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