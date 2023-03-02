"اليوغا" تدخل الجامعات في السعودية.. وهذه التفاصيل

كشفت رئيسة اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي عن توقيع اتفاقية لدعم ممارسة رياضة اليوغا خلال الأشهر القليلة القادمة، مؤكدة أهمية إدخال رياضة اليوغاسانا في منظومة الألعاب الجامعية.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن اللجنة السعودية لليوغا، تحت مظلة اللجنة الأولمبية والبارالمبية العربية السعودية، تسعى لتحقيق استراتيجيتها في نشر رياضة اليوغا وتوسيع قاعدة الممارسين من جميع أطياف المجتمع للرياضات المختلفة.

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محاضرة سابقة

كما أوضحت أن هناك عدة اتفاقيات بين وزارة الرياضة وعدة جهات حكومية وأهلية لنشر الألعاب المختلفة، لافتة إلى أنه من المهم أن تشارك الاتحادات واللجان المحلية بدعم هذا الحراك على جميع المستويات، علماً بأن اتحاد الجامعات السعودية هو المسؤول عن الرياضة الجامعية.

كذلك بينت أنه "تم تنظيم محاضرة سابقة للتعريف برياضة اليوغا لطلاب وطالبات الجامعات في سبتمبر 2022، وما نقوم به ما هو إلا امتداد للمشروع الذي بدأنا به مع اتحاد الجامعات السعودية".

رؤية 2030

وعن مشاركتها في جلسات ندوة "دور الرياضة الجامعية في دعم رياضة الوطن" التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بالرياض، قالت المروعي إن المشاركة تضمنت التعريف برياضة اليوغا للجامعات وأهمية ممارستها للصحة والعافية لكل من منسوبي ومنسوبات الجامعات والطلاب والطالبات، كونها تمنح ممارسها العديد من الفوائد الصحية، مؤكدة أن من أهم مقومات تحقيق رؤية 2030 تعزيز المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتحقيق التميز الرياضي محلياً وقارياً ودولياً.

كما تطرقت إلى رياضة اليوغاسانا وتنظيم أول بطولة بالسعودية، منوهة في هذا الصدد بدعم وجهود الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لدعم رياضة اليوغا واللجنة، والذي تمثل في احتضان جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة للمعسكر التدريبي الأول والبطولة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لرياضة اليوغاسانا، إضافة إلى جامعة دار الحكمة التي احتضنت دورات تدريب المدربين، إذ قدم كل منهم الرعاية الكاملة، كما وفرت اللجنة السعودية لليوغا منحا رياضية لكل من جامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة دار الحكمة.

كذلك أشارت إلى أن اللجنة تستهدف اكتشاف مواهب اللاعبين المتميزين في جميع أنواع رياضات اليوغا عامة ورياضة اليوغاسانا لصقل مواهبهم ودعمهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، مطالبة بأن تصبح ممارسة رياضة اليوغا من الأنشطة المستدامة في الجامعات سواء كانت بممارسة اليوغا للصحة والعافية والهاثا يوغا وأنماطها، أو اليوغاسانا.