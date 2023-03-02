إنقاذ معتمر توقف قلبه أكثر من 10 دقائق في المسجد النبوي

وضع القراءة
100% حجم الخط
تمكن فريق الإنقاذ والتدخل السريع في المدينة المنورة من إنقاذ معتمر من الجنسية الباكستانية توقف قلبه لأكثر من 10 دقائق، داخل ساحات الحرم النبوي.
في التفاصيل تلقت الفرق الطبية بلاغاً عاجلاً لمباشرة حالة لمريض سبعيني يعاني من مشاكل صحية وفقدان للوعي داخل ساحات الحرم النبوي، فتم تقديم الخدمة الإسعافية على الفور وتشخيص الحالة بتوقف قلبي وتنفسي.
مادة اعلانية
صدمات كهربائية
وبدأت بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي بالصدمات الكهربائية لأكثر من 10 دقائق حتى عاد القلب ينبض.
ثم تم نقل المريض إلى مركز الصافية لإكمال الخطة العلاجية، وإعطائه الأدوية اللازمة حتى استقرت حالته وغادر المركز.
يذكر أن مركز الصافية للرعاية العاجلة استقبل 7 حالات توقف قلب و48 حالة تنفسية حرجة، و8 حالات جلطات قلبية في ساحات المسجد النبوي الشريف منذ بداية العام الحالي.
اقرأ أيضاً
-
"قبل ومشاهد فاضحة" في فيلم للأطفال.. يثير زوبعة في ليبيافجرّت قناة محلية ضجّة واسعة في ليبيا، بعد بثّها فيلم كرتون للأطفال احتوى على مشاهد وصفت بـ"الفاضحة والمخلّة بالحياء والآداب"، وتتنافى مع قيم ... المغرب العربي
-
الأمن الروسي عن هجوم بريانسك: الوضع تحت السيطرةبعد الاستنفار الأمني العالي على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، إثر الهجوم الذي وقع في منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك الروسية، بعد تسلل مقانلين أوكران، ... العرب والعالم
-
الوكالة الذرية تؤكد: غروسي يعقد في طهران لقاءات رفيعةوسط تصاعد القلق الدولي من رفع إيران لمعدلات تخصيب اليورانيوم، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن رئيسها رفائيل غروسي سيتوجه ... إيران
-
بلينكن: بوتين يمكنه إنهاء الحرب غدا إذا أرادأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه إنهاء الحرب غدا إذا أراد، مشيرا إلى أن روسيا تتعمد ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية