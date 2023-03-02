إنقاذ معتمر توقف قلبه أكثر من 10 دقائق في المسجد النبوي

تمكن فريق الإنقاذ والتدخل السريع في المدينة المنورة من إنقاذ معتمر من الجنسية الباكستانية توقف قلبه لأكثر من 10 دقائق، داخل ساحات الحرم النبوي.

في التفاصيل تلقت الفرق الطبية بلاغاً عاجلاً لمباشرة حالة لمريض سبعيني يعاني من مشاكل صحية وفقدان للوعي داخل ساحات الحرم النبوي، فتم تقديم الخدمة الإسعافية على الفور وتشخيص الحالة بتوقف قلبي وتنفسي.

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صدمات كهربائية

وبدأت بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي بالصدمات الكهربائية لأكثر من 10 دقائق حتى عاد القلب ينبض.

ثم تم نقل المريض إلى مركز الصافية لإكمال الخطة العلاجية، وإعطائه الأدوية اللازمة حتى استقرت حالته وغادر المركز.

يذكر أن مركز الصافية للرعاية العاجلة استقبل 7 حالات توقف قلب و48 حالة تنفسية حرجة، و8 حالات جلطات قلبية في ساحات المسجد النبوي الشريف منذ بداية العام الحالي.