بيبان 23.. أربع ساعات تحول الفكرة إلى مشروع ريادي

من باب "الانطلاقة" تبدأ رحلة المعرفة الريادية في ملتقى بيبان23، الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويعتبر هذا الباب بداية لتطوير أنجع الأفكار الإبداعية وتعزيز فرص الأعمال، وتمكين القدرات للمساهمة في ازدهار قطاع ريادة الأعمال.

ويدلف الحضور تحت شعار الملتقى "فرص تصنع الريادة"، مستهلين جولتهم من باب "الانطلاقة"، الذي يزوّدهم بمجموعة من المعارف وافضل الممارسات في مجالات الأعمال منن خلال مجموعة ورش مركّزة ومعمقة؛ تستغرق ٤ ساعات لتحول الفكرة الريادية إلى مشروع على أرض الواقع، وتحمل الورش عناوين "من الفكرة إلى السوق" و "دراسة الجدوى" و"خطوات تأسيس العمل التجاري"، غير أن هذه الجولة الفريدة تشمل مراحل متعددة مثل "توليد الأفكار" التي توضح طرق وإنماء الافكار وتقييمها، وربطها مع فرص واقعية، أما "دراسة الجدوى" تبيّن كيفية إنشاء دراسة جدوى متكاملة واحترافية، بجانب شرح أهميتها واستخداماتها ومكوناتها.

مادة اعلانية

وفي منطقة التوجيه يتعرّف على الخدمات المقدمة من الجهات الداعمة، ويحوي باب "الانطلاقة" على 15 قاعة مخصصة لـ 225 ورشة عمل ستقام على مدى خمسة أيام، وتستوعب كل واحدة منها 45 متدرب.

ويعبر الزائرون من "الانطلاقة" صوب 8 أبواب، هي: باب النمو، وباب التمويل، وباب التمكين، وباب الشركات الناشئة، وباب السوق، وباب الامتياز التجاري، وباب الابتكار، وباب التجارة الإلكترونية، في سبيل تحفيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، بجانب إنماء المشاريع الريادية، ونشر ثقافة الريادة وتكريس حضورها.

الجدير بالذكر أن "بيبان 23" سيوثّق العديد من الإطلاقات والاتفاقيات المؤثرة بشكل مباشر على قطاع ريادة الأعمال في عدد من القطاعات والمجالات، تتضمن التقنية والسياحة والترفيه والثقافة والرياضة؛ وذلك لدعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز نموها واستدامتها.