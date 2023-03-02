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هذا ما قالته معتمرة عراقية بعد إنقاذ زوجها من جلطة

العربية.نت - نادية الفواز
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو لمعتمرة عراقية تحدثت فيه عن إصابة زوجها بجلطة أثناء رحلة العمرة وكيفية تعامل الجهات الطبية معهما في حائل.

وقالت إن زوجها أصيب بجلطة في الباص وتم نقله إلى مستشفى في حائل، حيث حصل على الرعاية الطبية اللازمة.

فيما عبرت عن شكرها للسعودية والدعم الإنساني الكبير الذي وجدته، قائلة: "ما قصروا معنا".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة من الحالات الطارئة التي يتم استقبالها طوال الـ24 ساعة في المستشفيات، حيث تم تقديم الرعاية وكافة الخدمات الطبية للمريض.

جميع أنواع التأشيرات

يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالسعودية، بالإضافة للقادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

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