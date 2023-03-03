تحذيرات من جمع الجراد في مكة والمدينة

حذر فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية "وقاء" بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي، من جمع الجراد في مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى 15 أبريل.

وحث المركز عموم المواطنين والمقيمين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من المبيدات والابتعاد عن مواقع المكافحة، مشددًا على عدم جمع الجراد المرشوش بالمبيدات واستخدامه للطهي والأكل، وذلك لوجود متبقيات المبيدات على جسم الحشرة.

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وحث الجميع على ضرورة الإبلاغ عند مشاهدة الجراد الصحراوي، وذلك حرصا على صحتهم وسلامتهم.

على صعيد متصل، حذر مختصون من أكل الجراد الذي تتم مكافحته باستخدام المبيدات، فقد يعرض من يتناوله للتسمم بهذه المبيدات التي تبقى عالقة بجسم الجراد الميت حتى بعد طهيه.