حصر جميع أهازيج الأندية الرياضية.. قريباً في السعودية

تستعد هيئة الموسيقى السعودية لحصر جميع أهازيج الأندية الرياضية في السعودية، فقد كشف وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عبر حسابه الرسمي في تويتر عن بدء "هيئة الموسيقى" في حصر وجمع أهازيج جميع أندية كرة القدم السعودية.

تأتي هذه الخطوة بهدف توثيق الأهازيج التي يشتهر بها كل نادٍ، وترددها جماهيره في المدرجات من أجل مساندة اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز خلال المباريات.

مادة اعلانية

ملكية فكرية

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد صنفت أهازيج روابط الأندية التي تتغنى بها أثناء مباريات فريقها، ضمن حق المؤلف وحقوق مجاورة يتعرض من ينتهكها للعقوبات المنصوص عليها في نظام حقوق الملكية الفكرية.

يشار إلى أن "هيئة الموسيقى"، التي تأسست في فبراير 2020م، تعمل على إنشاء البنية التحتية للثقافة الموسيقية، واكتشاف وتنمية وتمكين المواهب الموسيقية، ونشر الوعي بثقافة الموسيقى في المجتمع، وإحياء وتوثيق عروض الفلكلور والموسيقى السعودية لتنمية الحس الوطني والاجتماعي، وتطوير الهوية الثقافية الموسيقية في السعودية ونشرها إقليمياً وعالمياً والتأكيد على مكانتها القيادية في العالم العربي والإسلامي لإدراج الوعي الثقافي الموسيقي ضمن متطلبات جودة الحياة.

جهود وزارة الثقافة

ويعد ذلك امتداداً لجهود وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة الرياضة، حيث عملت الوزارة في عام 2020 من خلال مبادرة "عام الخط العربي" على تعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري المحترفين السعودي من خلال استخدام خط الثلث، إدراكاً بأهمية تضافر الجهود لتعزيز حضور الخط العربي عبر مختلف المنصات والمناسبات، وتعزيز ممارساته في مختلف الأنشطة المجتمعية، بوصف الخط العربي عنصراً أساسياً في حفظ الثقافة العربية، إضافة إلى ما له من دور في إبراز جماليات الفن الإسلامي.

أهازيج تاريخية

وتشتهر الأندية الرياضية السعودية بأهازيجها التاريخية، خاصة على مستوى أندية الوحدة والاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

والتي تضم تنوعًا في الإبداع في الكلمات وطرق التعبير الفلكلوري الشعبي.