هكذا عانق الزهرة المشتري في سماء السعودية

شهدت سماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس، أمس الخميس، والانتقال نحو بداية الليل، اقترانا رائعا بين كوكبي الزهرة والمشتري، حيث يفصل بينهما نصف درجة فقط بالأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة، وليس لهذه الظاهرة تأثير على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا.

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إلى أن الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض، وعادة تختلف المسافة بين الأجسام أثناء الاقتران من 0.5 درجة إلى 9 درجات، وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر - كما حدث في اقتران المشتري وزحل العام 2020 عندما فصل بينهما أقل من 0.1 درجة، يُطلق على مثل هذا الحدث اسم "الاقتران العظيم" وسيكون اقتران الزهرة والمشتري ليس بنفس المسافة.

مادة اعلانية

ولفت إلى أن الاقترانات تقترن بشكل كبير بالكواكب، ولكنها يمكن أن تحدث أيضًا مع أي جسمين فلكيين، بما في ذلك الكويكبات والأقمار والنجوم وبالطبع الشمس.

وأضاف أن اقتران الزهرة والمشتري يحدث مرة واحدة سنويًا وبالتحديد كل 13 شهرا وبشكل أكثر دقة كل 398.88 يومًا، لكن هذا العام ستكون المسافة الظاهرية بين الكوكبين أكبر قليلا عما حدث في العام الماضي على الرغم من ذلك يبدو للراصد بالعين المجردة كأنهما على وشك ملامسة بعضهما بعضا.

وقال إن رؤية الزهرة قرب المشتري ظاهريا فقط لأنهما في نفس خط الرؤية من الأرض، فمدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض، ومدار المشتري أبعد كثيرًا، حيث سيفصل بينها ملايين الكيلومترات، لذا فإن الاقتراب بينهما ليس حقيقيا، فهو يحدث لأن الأرض والزهرة والمشتري مصطفة تقريبا في الفضاء.