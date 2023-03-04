بالفيديو.. السيطرة على ثعلب عربي داخل حي سكني في الجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل شرق السعودية، عن قيام إدارة الخدمات البيئية بمباشرة بلاغ حول وجود ثعلب عربي في أحد الأحياء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية.

كما أشارت إلى أنها تحققت مما ورد في البلاغ، ليتم إرسال الفريق المختص وتتم السيطرة على الثعلب.

باشرت إدارة #الخدمات_البيئية بلاغاً بوجود ثعلب عربي في أحد الأحياء السكنية بمدينة #الجبيل_الصناعية حيث قام الفريق المختص في #الهيئة_الملكية_بالجبيل بالسيطرة عليه والتأكد من صحة الثعلب وتغذيته،تم إطلاقه في بيئته الطبيعية حفاظاً على التوازن البيئي. #اليوم_العالمي_للأحياء_البرية pic.twitter.com/vH2W7OsjVS — الهيئة الملكية بالجبيل (@pr_rc_jubail) March 3, 2023

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وأشارت الهيئة إلى أنه بعد التأكد من صحة الثعلب وإمداده بالتغذية المناسبة، تم إطلاق سراحه في بيئته الطبيعية، حفاظًا على التوازن البيئي.