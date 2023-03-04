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بعد السيطرة على الثعلب

بالفيديو.. السيطرة على ثعلب عربي داخل حي سكني في الجبيل

العربية.نت - مريم الجابر
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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل شرق السعودية، عن قيام إدارة الخدمات البيئية بمباشرة بلاغ حول وجود ثعلب عربي في أحد الأحياء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية.

كما أشارت إلى أنها تحققت مما ورد في البلاغ، ليتم إرسال الفريق المختص وتتم السيطرة على الثعلب.

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد التأكد من صحة الثعلب وإمداده بالتغذية المناسبة، تم إطلاق سراحه في بيئته الطبيعية، حفاظًا على التوازن البيئي.

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