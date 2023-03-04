بمشاركة 6 فئات عمرية.. 10 آلاف مشارك في سباق "الحسا تركض"

بمشاركة قرابة 10 آلاف مشارك ومشاركة من جميع مناطق المملكة ودول الخليج وكافة أنحاء العالم، أطلق الأمير سعود بن طلال بن بدر - محافظ الأحساء - صافرة الانطلاقة لـ"سباق الحسا تركض"، اليوم السبت.

جاء السباق الذي يعتبر "الحدث الرياضي الأكبر في المنطقة" بمشاركة تنظيمية من وزارة الرياضة ووزارة الصحة، والشرطة والمرور، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

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وأكد الأمير سعود أهمية تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة مجتمعياً، لما لها من تأثير إيجابي على صحة الإنسان، كجزء من برنامج جودة الحياة الذي يمثل إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030، مشيراً سموه إلى أن مثل هذه المبادرات الرياضية المُلهمة تهدف للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، حيث تقدم محافظ الأحساء المتسابقين قاطعاً بذلك 6 كلم ضمن فئة الهواة، وبمشاركة أمين الأحساء م. عصام الملا، وعدد من مديري الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال، في الوقت الذي تضمن الماراثون 6 فئات عمرية متنوعة، شملت الجنسيين، وسط أجواء حماسية حول متنزه الشعبة عبر طبيعته الجبلية المطلة على واحة النخيل.















مشاركة نسائية محافظ الأحساء يتوج الفائزين مشاركة ذوي الإعاقة . خلال التتويج تتويج الفائزين أطفال مشاركة ذوي الإعاقة OJ0A0132

وأسفرت نتائج سباق "الحسا تركض" لفئة المحترفين 12 كلم، فوز سمير جوهر بالمركز الأول وجائزة السيارة، داويت أدماسي بالمركز الثاني، وأنور الغوث بالمركز الثالث.

فئة السيدات

أما عن سباق فئة السيدات اللواتي فاقت أعدادهن 2000 مشاركة، وبعد أن قطعن 6 كلم، جاء في المركز الأول بجائزة السيارة بونتي ريبوتيو، وفي المركز الثاني فيتوما مباركي، وفي المركز الثالث مريم عوادي.

وفي منظر بهيج، ومشاهد اجتماعية جميلة، التفت الأمهات وأولياء الأمور حول نقطة انطلاقة سباق فئة الأطفال وسط أصوات التشجيع والتحفيز، كما فاز عن فئة الهواة 6 كلم، المركز الأول رايد الجدعاني، والمركز الثاني صالح الشيباني، والمركز الثالث وسام الفاربي.

إلى ذلك، كان لكبار السن ممن فاقت أعمارهم 55 عاماً، حضور هو الأجمل واللطيف في السباق، وتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة، في الوقت الذي كان بمعيتهم فئة ذوي الإعاقة، الذين شاركوا وسط أجواء حماسية وابتسامة يعلوها حب الأمل.

وخلال حفل التتويج، أكدت مديرة التسويق والشراكة المجتمعية والمشرف العام على اللجنة التنظيمية لسباق "الحسا تركض" سارة الموسى: "نسعى من خلال السباق في نسخته الخامسة إلى تعزيز رياضة الجري ونشر مفهوم الرياضة للجميع، لوعينا الكبير بأن الرياضة سبيل للوقاية من الأمراض والسكتات الدماغية التي تحتل الثانية بين أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في السعودية بعد أمراض القلب والسرطان".

بدوره، قال المدير التنفيذي مالك الموسى أطلقنا شعارنا "نسابق الزمن" وذلك لدعم مرضى السكتات الدماغية ولتوعية جميع أفراد المجتمع بأهمية عامل الوقت في علاج السكتة الدماغية، ولأن كل ثانية تفرق وكل خطوة تفرق في سرعة الإنعاش والشفاء من السكتة الدماغية، كما قررنا أن نوعي الجميع بأهمية الرياضة، وأثرها على الصحة الجسدية والعقلية للفرد.