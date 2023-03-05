أب يعنف بناته.. وشرطة الرياض تباشر الواقعة وتحمي الفتيات

كشفت شرطة منطقة الرياض اليوم الأحد أنها باشرت التحقيق في واقعة تعنيف فتيات تعرضن للضـرب والاحتجاز وسوء المعاملة من قبل والدهن، مبينةً أنها قدمت لهن المساعدة والحماية بالتنسيق مع مكتب الحماية الأسرية.

وأوضحت الشرطة في بيان صادر عن "الأمن العام" أنها باشرت حالة تعنيف الأب لبناته عقب نشرهن محتوى مرئياً، إثر تعرضهن لسوء معاملة بضـربهن واحتجازهن، وجرى الوقوف على الحالة واستكمال الجهات الأمنية تقديم الحماية لهن بالتنسيق مع مكتب الحماية الأسرية. وتم إيقاف الأب واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

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يذكر أن الإدارة العامة للحماية أمن العنف الأسري، وبموجب القرار الوزاري رقم 10771/1/ش في 1425/3/1هـ، هي الجهة التي تعنى بالحماية من العنف الأسري وأي شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.

ويتم تلقي بلاغات العنف الأسري عن طريق مركز متخصص لتلقي بلاغات الإيذاء والعنف على مستوى المملكة، كما تقدم الاستشارات للمتصلين على الرقم المجاني والموحد 1919 على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بسرية تامة من قبل أخصائيات نفسيات واجتماعيات مدربات وذات كفاءة عالية.