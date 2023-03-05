أوامر ملكية بتعيينات جديدة.. وسلمان الدوسري وزيراً للإعلام
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمراً ملكياً بتعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أمراً ملكياً بتعيين سلمان الدوسري وزيراً للإعلام.
كما صدر أمر ملكي اليوم بتعيين إبراهيم السلطان وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء.
كذلك أصدر الملك سلمان أمراً بتعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة. من جهة أخرى، تم تعيين حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وشملت الأوامر الملكية تعيين راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة، وعبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.
كما أصدر الملك سلمان أمراً بتعيين إسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.
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