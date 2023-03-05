سعودية فازت بجائزة التميز الأكاديمي بأميركا.. تتحدث للعربية.نت

عززت طالبة سعودية من قدراتها وتميزها خلال مدة الابتعاث، ما مكنها من الحصول على جائزة التميز الأكاديمي بجامعة فلوريدا تك بالولايات المتحدة الأميركية التي تمنحها سنوياً للمتفوقين والنشطين، والذين قدموا إسهامات أكاديمية ومجتمعية. إذ أنشأت مستنداً باللغة العربية للطلاب السعوديين الجدد كدليل بحث.

في حديثها لـ"العربية.نت"، قالت الطالبة السعودية "أميرة السلمي": "حصلت على جائزة التميز في جامعة فلوريدا تك وهي جائزة تقدّم سنوياً لطلاب الجامعة المتميزين في مختلف التخصصات بعد الفرز والترشيح، بناء على تحصيلهم الأكاديمي وعلى عوامل أخرى هامة، تشمل الأنشطة التطوعية والمجتمعية والثقافية والأبحاث والدراسات التي يقدمها الطالب داخل وخارج الحرم الجامعي".

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وأبانت أن سبب حصولها على الجائزة، حين تمكنت من استيفاء متطلبات الجائزة، "والتي ترتكز على تحصيلها الأكاديمي في المقام الأول، وكذلك المساهمة الفعّالة في الأنشطة المجتمعية والثقافية في الجامعة، من خلال العمل في جميع أنشطة النادي السعودي التي تعكس ثقافة وطننا الغالي، والتي نالت استحسان وإعجاب منسوبي الجامعة وطلابها".

وتابعت أن الأنشطة تشمل (لقاء التعارف بالطلبة المستجدين- تجهيز مستندات داعمة للطلاب السعوديين- الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية- الاحتفال باليوم الوطني السعودي ٩٢ - الاحتفال بيوم التأسيس- الاحتفال بالخريجين من الطلبة السعوديين- الاحتفال بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في كأس العالم ٢٠٢٢ - المشاركة في مبادرات متعددة مثل مبادرة النمر العربي ومبادرة مدينة ذا لاين/ نيوم- المشاركة في اليوم العالمي في الجامعة) وغيرها من الأنشطة والمبادرات، بالإضافة للأنشطة الداعمة للطلاب المقدمة من خلال عملي في النادي الطلابي ACM للحاسب الآلي.

لحظة التتويج

وعن مشاعر الفوز قالت: "إنني سعيدة جداً بالتأكيد، وأحمد الله الذي منّ عليّ بهذا الإنجاز، والذي بالطبع هو محفّز لي لكي أمضي قُدماً في العمل والعطاء والإنجازات التي تعود علي، وعلى طلاب جامعتي ومجتمعي السعودي الغالي بالفائدة، وأهدي هذا الإنجاز لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولشعب وطني الغالي، وإلى أسرتي الرائعة الذين كانوا الداعم الدائم لي والمساند في كل رحلتي الدراسية وإنجازاتي على المستوى الأكاديمي وعلى المستوى الشخصي وفي جميع الأنشطة الطلابية، وكذلك صديقتي في رحلة ابتعاثي النائبة في رئاسة النادي السعودي طالبة الدكتوراه إلهام المنصوف، وكذلك ولاء الجهني مسؤولة المالية، والتي كانت يد العون والمساعدة في التحضير لمعظم الفعاليات وتغطيتها، حيث عملنا معاً في إنجاز أنشطة وفعاليات النادي المختلفة، وكذلك قدمنا سوياً للنادي استشارات وأفكارا مثمرة وفعّالة في إعداد محتوى المستندات الداعمة للطلاب السعوديين".

العقبات حوافز للإنجاز

وأضافت السلمي في حديثها: "العقبات في نظري هي حافز كبير للإنجاز، وفرصه لتجديد التجارب، وتوسيع أُفق الإدراك للبحث عن حلول تساعد في اجتياز المصاعب والمضي قدماً، وأبرز العقبات التي واجهتني هي محاولة الجمع في التركيز والعطاء بين التحصيل الأكاديمي والعمل في الأنشطة المجتمعية والثقافية التي تتطلب وقتا طويلا وجهدا كبيرا في التحضير والالتزام في تقديمها في توقيت محدّد.

سيرة ومسيرة

وقالت عن سيرتها الذاتية: "أعمل محاضرة في جامعة الملك خالد في مدينة أبها، وحصلت على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة أم القرى عام ٢٠١٥م بامتياز ومرتبة الشرف الأولى، وحزت على دبلوم في التربية من جامعة الملك عبد العزيز عام ٢٠١٧ م".

وتابعت: "وحزت على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة فلوريدا تك عام ٢٠٢٠م، ‎وحالياً أدرس مرحلة الدكتوراه في تخصص علوم الحاسب الآلي في جامعة فلوريدا تك، كما أنني رئيسة للنادي السعودي للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ في الجامعة ونائبه لرئيس النادي الطلابي للحاسب الآلي ACM والذي نستضيف من خلاله متخصصين في مجال الحاسب الآلي لإقامة ندوات مرتين كل شهر مع متخصصين لمناقشة وعرض مواضيع حديثة في التخصص، وكذلك نقدم من خلاله العون والمساعدة للطلبة في التخصص في مختلف احتياجاتهم".

وختمت حوارها بقولها: "أحب أن أكون نموذجا مشرفا وقدوة رائعة يحتذى بها لكافة أبناء جيلي والأجيال القادمة والمساهمة في تحقيق رؤية ولي العهد ٢٠٣٠ في أجمل وأبهى حلة".