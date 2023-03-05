في السعودية.. 10 آلاف نوع من الكائنات الحية في 36 نظاماً بيئيا

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن وجود 36 نظاما بيئيا وأكثر من 10 آلاف نوع من الكائنات الحية في السعودية، في الوقت الذي نشر المركز على حسابه الرسمي في "تويتر" معلومات عن جمال وثراء الطبيعة في السعودية عبر فيديو وثق جمال الطبيعة والبيئة، وما تضمه من بيئات بحرية وساحلية وجبلية وصحارى وأرض رطبة، وتنوع في الأحياء لأكثر من 10 آلاف نوع من الإحياء واللافقاريات والثديات والطيور والزواحف والنباتات والأسماك والشعب المرجانية، مما يحقق حياة فطرية مزدهرة ومستدامة.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أطلق سلسلة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للحياة الفطرية، وذلك تحت شعار "تعزيز الشراكات للمحافظة على الحياة الفطرية"؛ من خلال العديد من الفعاليات المتنوعة والمخصصة للمناسبة.

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ويأتي اليوم العالمي للحياة الفطرية كفرصة للاحتفاء بثراء التنوع الأحيائي وأهميته في حياة الإنسان، ومدى الحاجة لتكثيف الجهود لحماية الحياة الفطرية والمحافظة عليها والحد من الأنشطة الضارة ذات التأثيرات السلبية اقتصاديا وبيئياً واجتماعياً.

ويسعى المركز الوطني من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة إلى تكريس مبدأ الشـراكة مـن أجـل المحافظـة علـى الحيـاة الفطريـة مع جميع الجهات ذات العلاقة والرسـائل التوعويـة لتعظيـم الأثر المنشـود.

وتحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي ينظم المركز اليوم الأحد ورشة عمل متخصصة بعنوان "تعزيز الشراكات للمحافظة على الحياة الفطرية"، بهدف تعزيز الشراكة بين المركز والجهات والهيئات الحكومية والروابط الخضراء المهتمة بالحياة الفطرية، إضافة إلى عرض أفلام توعوية من إنتاج المركز في اللمطارات الرئيسة في المملكة، وغيرها من الفعاليات الموجهة للطفل والمجتمع.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يحرص من خلال فعالياته إلى تحقيق شراكة هادفة ومستدامة مع مختلف الجهات المعنية بالبيئة للمحافظة على الحياة الفطرية في المملكة.