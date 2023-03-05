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سفينة الصحراء وسط أزهار الخزامى
سفينة الصحراء وسط أزهار الخزامى

صور.. جمال تنعم بروعة الطبيعة وسط الخزامى شمال السعودية

منطقة تبوك تتميز بتكوينات جغرافية متنوعة فهي تضم الجبال ذات الارتفاعات الشاهقة وألوانها المتعددة التي تكتسي هامتها بالثلوج مع موسم تساقطها إضافة لتنوع واختلاف تدرج رمالها

العربية.نت - نادية الفواز
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اكتست المناطق المجاورة لمركز شقري الواقع باتجاه الغرب من مدينة تبوك شمال السعودية، بمختلف الأعشاب البرية التي ظهرت بشكل مختلف بألوانها وزهورها عقب موسم الأمطار التي هطلت على المنطقة، معلنة دخول فصل الربيع، مما زاد من جمال المكان، والذي وثقته عدسة المصور الضوئي عيسى العنزي، خاطفاً مشاهد جمال أزهار الخزامى والتي ظهرت كسجادة بنفسجية أزهرت في الموقع، وأضحى بيئة جاذبة لهواة الرحلات وملاك الماشية من الإبل والأغنام.

ازهار الخزامى
ازهار الخزامى

وفي حديث المصور "العنزي" لـ"العربية.نت" قال: طبيعة المكان أول بوادر جمال الربيع الذي جاء يختال بالحسن حتى كاد أن يتكلم، فازدانت الفياض والشعاب والسفوح والرياض، التي تجلت في لوحة ربانية ظهرت فيها سفينة الصحراء وهي تنعم بجمال الطبيعة وتضاريسها المتنوعة والفريدة، التي تعتبر مهوى للمصورين الذين يبحثون عن توثيق هذا الجمال الذي خلفته الأمطار على العديد من المواقع في مدينة تبوك.

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يذكر أن منطقة تبوك تتميز بتكوينات جغرافية متنوعة فهي تضم الجبال ذات الارتفاعات الشاهقة بتكويناتها المختلفة وألوانها المتعددة التي تكتسي هامتها بالثلوج مع موسم تساقطها إضافة لتنوع، واختلاف تدرج رمالها، ما جعل المنطقة مهوى لمحبي السياحة البرية وممارسي رياضات الهايكنق.

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