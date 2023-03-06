الاستئناف تحسمها.. تأييد حكم القتل تعزيراً على الجاني بقضية القرهدي
محامي القاتل كان قدم مذكرة اعتراضية على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة 26 يناير الماضي
عبر طه محمد القرهدي والد المغدور بندر، الذي لقي مصرعه حرقاً داخل سيارته في جدة، عن أمنيته بأن يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف اليوم في صالح ابنه المجني عليه.
وقال خلال مقطع فيديو: "الله ينصر الحق، يا رب ينصرنا"، وبدا متأثراً وحزيناً بسبب وفاة ابنه.
وكشف عبدالعزيز القليصي محامي المغدور به المواطن بندر القرهدي، عن تأييد محكمة الاستئناف اليوم للحكم الصادر في قضية مقتل بندر القرهدي بالقتل تعزيزا للمتهم، وقال: "اللهم لك الحمد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بجدة في قضية بندر قرهدي (بالقتل تعزيراً)".
وكان محامي القاتل قدم مذكرة اعتراضية على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة 26 يناير الماضي، وقدم مبررات منها انتفاء القصد الإجرامي، وأن الجاني غير قاصد للقتل، وأنه يوجد خلافات بين موكله والمجني عليه.
وكانت المحكمة الجزائية بجدة، أصدرت (الخميس) 26 يناير الماضي، حكماً بالقـتل تعزيراً على قـاتل بندر طه القرهدي حرقـاً داخل سيارته، بعدما عقدت 6 جلسات نطقت في آخرها بالحكم على قاتل القرهدي.
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