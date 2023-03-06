السعودية تخطف المركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب بأميركا

فازت السعودية بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب في المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأميركية التي عقدت اليوم في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية.

ومثل المملكة في المسابقة الأطباء: إبراهيم الحربي من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ومحمد الحسن من مستشفى الحرس الوطني الرياض، وأحمد الهيضل من المستشفى العسكري بالرياض، حيث تقوم المسابقة على غزارة المعلومات الطبية على شكل نقاط بين المتنافسين حيث برع الأطباء السعوديون خلال المشاركة.

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من جهته، أكد ممثل الجمعية في السعودية الأستاذ الدكتور في جامعة الملك سعود الاستشاري أول في قسطرة الشرايين والصمامات مدير مركز القلب بالحرس الوطني محمد البارقي، أن فوز أطباء زمالة القلب في مؤتمرات جمعية القلب الأميركية للمرة الثالثة له دلالات كبيرة على المستوى المتقدم الذي وصل له الطب في السعودية.

وأشار البارقي إلى فوز السعودية السابق في المسابقة لمرتين متتاليتين في مؤتمر الجمعية في مصر وفي دبي، مؤكداً أن هذا يعكس قوة البرامج السعودية والتدريب والمستوى التعليمي الطبي العالي بالسعودية.