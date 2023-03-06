بعد إنكار الغادر نية القتـل.. اليوم نظر "الاستئناف" بقضية "القرهدي"

كشف عبدالعزيز القليصي محامي المغدور، بندر القرهدي، عن جلسة حددت اليوم الأثنين للنظر باستئناف المتهم للحكم الصادر في قضية القرهدي التي هزت الرأي العام السعودي.

وكان المتهم اعترض على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة بقتله تعزيراً الأسبوع الماضي.

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واعترض المتهم على الحكم الذي نطقت به المحكمة الجزائية بجدة، وأبدت إصرارها على قتـل المدعى عليه "تعزيراً"، في جلسةٍ عاصفة الأربعاء الماضي؛ وذلك لشناعة وبشاعة الجريمة، التي ارتكبها المتهم بحق القتيل.

وبرر المتهم اعتراضه على الحكم الصادر، بانتفاء القصد الجرمي، وأنه – أي الجاني – غير قاصد للقتـل، مُستنداً على أنه يحق لأي متهم تقديم الاعتراض، ولمحكمة الاستئناف الرد إما بتأييد الحكم أو نقضه.

وإذا ما صادقت المحكمة على الحكم الذي نطقت به، فبذلك يُسدل الستار على أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة جدة في ديسمبر الماضي، بعد أن قام الغادر بإشعال النار بسيارة صديقه وهو بداخلها، تاركاً الضحية يصارع الموت، في مشهدٍ يندر وجوده حتى في أفلام الرعب.

وشكّل حينها الحادث حالةً من الغضب والاستنكار لا سيما بعد تسريب مقاطع للمغدور وهو يتساءل بأعلى صوته "أنا أيش سويت"، وقد أكل اللهب جسده.