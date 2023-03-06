في القصيم.. القبض على السعودي المتاجر بالكائنات الفطرية
ظهر في محتوى مرئي يعرض كائنات فطرية بمحل تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة
كشف الأمن العام السعودي عبر حسابه في "تويتر"، أن شرطة منطقة القصيم ضبطت مواطناً ظهر في محتوى مرئي يعرض كائنات فطرية في محل تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، لافتاً إلى أن ذلك يعد مخالفة للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
وأشار إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف، وضبط الكائنات بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.
يذكر أن النظام نص على معاقبة المخالف لأي من أحكام نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، كما يحق للهيئة بعد صدور الحكم ضد المخالف لأحكام هذا النظام، التصرف فيما يصادر من كائنات فطرية أو منتجاتها بما يحقق أهدافها.
-
السعودية تودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركيالصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية مع المركزي التركي اقتصاد
-
السعودية تخطف المركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب بأميركاتقوم المسابقة على غزارة المعلومات الطبية على شكل نقاط بين المتنافسين السعودية
-
الثقافة السعودية: 247 ألف مشاركة في مسابقة المهارات الثقافيةمن المقرر أن يتنافس المبدعون على جوائز تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين ريال سعودي السعودية