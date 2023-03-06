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العرض لبيع كائنات حية مخالفة

في القصيم.. القبض على السعودي المتاجر بالكائنات الفطرية

ظهر في محتوى مرئي يعرض كائنات فطرية بمحل تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة

العربية.نت - حامد القرشي
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كشف الأمن العام السعودي عبر حسابه في "تويتر"، أن شرطة منطقة القصيم ضبطت مواطناً ظهر في محتوى مرئي يعرض كائنات فطرية في محل تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، لافتاً إلى أن ذلك يعد مخالفة للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأشار إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف، وضبط الكائنات بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.

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يذكر أن النظام نص على معاقبة المخالف لأي من أحكام نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، كما يحق للهيئة بعد صدور الحكم ضد المخالف لأحكام هذا النظام، التصرف فيما يصادر من كائنات فطرية أو منتجاتها بما يحقق أهدافها.

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