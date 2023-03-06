اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مسابقة المهارات الثقافية
الملصق الإعلاني للمسابقة

الثقافة السعودية: 247 ألف مشاركة في مسابقة المهارات الثقافية

من المقرر أن يتنافس المبدعون على جوائز تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين ريال سعودي

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عن تحقيق النسخة الأولى من مسابقة المهارات الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة التعليم، نجاحاً من خلال استقطابها لـ247 ألف مشاركة من المبدعات والمبدعين في المدارس السعودية.

وكانت المسابقة قد فتحت أبوابها لأول مرة أمام الطلاب والطالبات من المراحل الابتدائية "الرابع، الخامس، السادس"، ومرحلتي المتوسط والثانوي، للتأكيد على إيمانها بقدرة الأجيال السعودية القادمة على الابتكار والإبداع والتميز وصنع مستقبل ذو ملامح ثقافية وفنية.

ووفقاً لضوابط المسابقة يمر المشتركون بـ7 محطات وهي: اكتشاف المبدعين والتي انطلقت خلال الفترة من 25 يناير وحتى 2 مارس للعام الجاري، وخلال الفترة من 26 فبراير وحتى 4 مارس انتهت مراحل الفرز والتصفية. أما في المحطة الثالثة التي بدأت أمس 5 مارس والتي ستستمر حتى الـ29 من نفس الشهر، فستتم عملية تدريب المبدعين خلال برنامج تفاعلي افتراضي شامل مسارات المسابقة كافة، ورفع المشاركات الإبداعية.

بعد ذلك تبدأ عملية التحكيم في وجود لجان متخصصة وفق معايير محددة خلال الفترة من 2 لـ25 إبريل، وسيتم تكريم الفائزين في إدارات التعليم من 26 إبريل حتى 11 مايو.

القبض على سعودي نشر فيديو بمعلومات كاذبة تمس النظام العام السعودية القبض على سعودي نشر فيديو بمعلومات كاذبة تمس النظام العام

كما ينطلق المعسكر التدريبي والتصويت خلال الفترة ما بين 14 مايو وحتى 25 مايو، حيث سيقع الاختيار على أفضل الطلاب والطالبات للمشاركة في معسكر تدريبي حضوري يعمل على صقل مهاراتهم، في حين سيكون الحفل الختامي وإعلان نتائج الفائزين يوم 28 مايو.

ومن المقرر أن يتنافس المبدعون على جوائز تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين ريال سعودي، حيث يتوج صاحب المركز الأول بجائزة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي، فيما يحصد صاحب المركز الثاني 75 ألف ريال سعودي، فيما يتوج صاحب المركز الثالث بـ50 ألف ريال سعودي.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب في المجالات الثقافية والفنية، والحفاظ على إرث المملكة العربية السعودية ورفع الوعي به، وتوجيه شغف الطلاب والطالبات لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلاب والطالبات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قصة زوجة وأم لـ8 أطفال تختصر ظاهرة العنف ضد النساء بأفغانستان قصة زوجة وأم لـ8 أطفال تختصر ظاهرة العنف ضد النساء بأفغانستان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط