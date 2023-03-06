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القبض على سعودي نشر فيديو بمعلومات كاذبة تمس النظام العام

العربية.نت - مريم الجابر 
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ألقت شرطة محافظة الخبر السعودية القبض على مواطن ارتكب مخالفة لنظام مكافحة الجـرائم المعلوماتية، بتوثيق محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن معلومات كاذبة.

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وأوضح الأمن العام، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه المعلومات التي تضمنها المحتوى المرئي، من شأنها المساس بالنظام العام.

وجرى إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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