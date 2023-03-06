القبض على سعودي نشر فيديو بمعلومات كاذبة تمس النظام العام

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ألقت شرطة محافظة الخبر السعودية القبض على مواطن ارتكب مخالفة لنظام مكافحة الجـرائم المعلوماتية، بتوثيق محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن معلومات كاذبة.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه المعلومات التي تضمنها المحتوى المرئي، من شأنها المساس بالنظام العام.
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وجرى إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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