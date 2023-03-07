السعودية.. تنفيذ حكم القتل تعزيراً في "إرهابي" بالمنطقة الشرقية

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا بحق مواطن في المنطقة الشرقية.

وجاء في بيان الداخلية الصادر اليوم، أن تنفيذ الحكم نفذ بـالجاني حيدر بن ناصر بن جاسب آل تحيفه - سعودي الجنسية- وذلك لانضمامه إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، وإطلاق النار على رجال الأمن وحيازة ورمي قنابل (المالتوف) على سيارات الجهات الأمنية، وحمله السلاح والتجول به بهدف ترويع الآمنين وزعزعة الأمن.

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كما أضاف البيان، "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني حيدر بن ناصر آل تحيفه، اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الشرقية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.