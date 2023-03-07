حفل "ذكريات" هاني شنودة يجمع كبار النجوم في الرياض

كشفت الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن حفل غنائي ضخم تحت عنوان "ذكريات" مع الموسيقار هاني شنودة، في 8 مارس الجاري على خشبة مسرح أبوبكر سالم، ويعتبر من أضخم حفلات موسم الرياض، ويجتمع فيه بالغناء لأول مرة كل من محمد منير وعمرو دياب، أحمد عدوية، مي فاروق، أنغام، مصطفى حجاج، فرقة كايروكي بقيادة أمير عيد وكوكبة من المطربين ويتولى إخراج الحفل المخرج خيري بشارة.

من جانبه قام رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ بنشر إعلان الحفل، والذي يجمع كل هؤلاء النجوم، عبر حسابه بموقع تويتر، وكتب معلقًا عليه: الحدث الفني الضخم ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة ليلة غنائية وموسيقية تجمع كبار نجوم العالم العربي، فيه الكثير من المفاجآت لا أحد يقول ما لقيت طاولة أو تذكرة.

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وأعاد الموسيقار هاني شنودة مشاركة بوستر حفل تكريمه في العاصمة السعودية الرياض، وعلق عليه عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: تشرفت بلقاء المستشار تركي آل الشيخ وسعدت بمبادرته الكريمه، ولم يفاجئني وعيه الفني وحرصه على نشر الثقافة ولكني فوجئت باهتمامه بشخصي المتواضع، شكرا تركي آل الشيخ.