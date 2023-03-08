بعد فقدانها في رحلة برية.. العثور على الطفلة مفقودة الجوف

احتفل مواطنون سعوديون من خلال مسيرة للسيارات بعد العثور على طفلة مفقودة في الجوف، حيث وثق مقطع فيديو متداول لحظة العثور على الطفلة أمجاد الشراري (3 سنوات)، التي فقدت أمس بالعمارية في الجوف شمال السعودية، خلال رحلة برية مع ذويها.

وأظهر الفيديو الطفلة وهي برفقة شباب ومجموعة من أهل الجوف، عقب العثور عليها نائمة بالقرب من حجر بالبرية، بعدما تاهت عن أسرتها خلال قيامهم برحلة برية، ولم تستطع العودة إليهم، كما أبان الفيديو احتفال المواطنين وأسرة الطفلة بعودتها، بعمل عروض بالسيارات وإطلاق تنبيهات السيارات.

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وكانت الطفلة قد فقدت خلال رحلة برية مع ذويها، وتم البحث عنها حتى الساعة 12 من منتصف ليلة أمس، وهب شباب الجوف للبحث عنها وسط قلق وتخوف من أسرتها، وقد حمل وسم #امجاد_ الشراري دعوات للبحث عنها ودعوات لكل من ساهم في العثور عليها.