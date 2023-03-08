في يوم المرأة.. تعرف إلى أبرز القياديات السعوديات

في اليوم العالمي للمرأة تتغنى السعوديات بما أنجزن في كافة المجالات، وتحل الذكرى هذا العام بعد مرور نحو 7 أعوام على موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة 2023، في 25 أبريل 2016.

فقد أثبتت المرأة السعوديّة جدارتها وقوّة إرادتها، لذا كان من المهم تسليط الضوء على بعض القياديّات السعوديّات الملهمات اللائي كان لهن دور بارز في الحراك الإيجابي الدائر بالسعودية.

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الأميرة ريما بنت بندر

هي أول سعوديّة تشغل منصب سفيرة خادم الحرمين الشّريفين لدى الولايات المتّحدة.

يُعرف عنها تفانيها ودعمها تمكين المرأة في المملكة، وقد عملت في مجالات متعدّدة لضمان ذلك، وهي عضو دائم في اليونسكو.

كما تم انتخابها كعضو في اللجنة الأولمبيّة الدّوليّة.

الأميرة هيفاء بنت محمد

جرى تعيينها نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة في يوليو 2022، كما أنها رئيس لجنة المرأة في الاتحاد السعودي للمبارزة منذ سبتمبر 2017، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني منذ يناير 2020.

كما انضمت في يوليو 2020 إلى مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، ولديها سجل أكاديمي مشرف إذ حصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال عام 2008 من جامعة نيو هافن، ثم شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال عام2017 بالمملكة المتحدة.

إيمان المطيري

عيّنت نائباً لوزير التجارة في مايو 2021، كما شغلت منصب مساعد الوزير بالمرتبة الممتازة وفقاً لأمر ملكي في ديسمبر 2019، أيضا تم تكليفها من مجلس الوزراء بمهام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية.

وعملت مستشارة لوزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومديرة لمكتب التحوّل الاستراتيجي بالهيئة العامة للاستثمار والمشرفة العامة على لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير".

هلا التويجري

تشغل منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير منذ سبتمبر 2022، كما شغلت منذ يوليو 2017 منصب الأمينة العامة لـ"مجلس شؤون الأسرة"، وهي رئيسة فريق "تمكين المرأة" في "مجموعة العشرين".

ومستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الخامسة عشرة منذ أبريل 2021.

كما تشغل عضوية اللجنة الاستشارية لـ"جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي"، وهي عضوة في المجلس الاستشاري للبرنامج الثقافي في "الجمعية العربية السعودية للثقافة والتراث".

وهي عضو في لجنة المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، وفي لجنة عمل المرأة في منظمة العمل العربية.

بسمة الميمان

هي المديرة الإقليمية لمنطقة الشّرق الأوسط في منظمة السّياحة العالميّة، وتتمتع بخبرة تقارب العشرين عاماً في مجال السّياحة.

وعملت في الهيئة العامّة للسّياحة والتّراث الوطني منذ تأسيسها، وبذلت مساعيَ كبيرة لإدراج مواقع كالعُلا والدّرعيّة على لائحة اليونسكو للتّراث العالمي.

غادة المطيري

تشغل منصب عضو هيئة تدريس في قسم الهندسة الحيويّة، والمدير العام لمركز التّميّز في طب النّانو والهندسة في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو.

وحصلت على أكثر من عشر براءات اختراع وعدد كبير من الجوائز والتّكريمات، وأسّست شركتها الخاصّة eLux Medical Inc، وتتركز اهتماماتها واختراعاتها في مجاليْ طب النّانو والهندسة الحيويّة.

الأميرة هيفاء المقرن

تشغل الأميرة هيفاء المقرن منصب المندوب الدّائم للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتّربية والعلم والثّقافة (اليونسكو).

عملت في البداية محاضرة في قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود، ثمّ موظّفة في برنامج الأمم المُتّحدة الإنمائي.

وبشكل عام تهتم الأميرة هيفاء بالعمل الاجتماعي، وتعزيز الصّداقة والتّعايش بين المملكة العربيّة السّعوديّة وبقيّة دول العالم.

لبنى العليّان

في عام 2019، تولّت منصب رئيس مجلس إدارة البنك السّعودي البريطاني (ساب)، فكانت بهذا الإنجاز أوّل امرأة سعوديّة تدير بنكاً.

واختارتها مجلة التّايمز لتكون من بين أقوى 100 شخصيّة مؤثّرة في العالم 2005، وأدرج اسمها لأعوام متتالية في قائمة فوربس لأقوى السّيدات العربيّات.

الأميرة نورة بنت فيصل

هي مؤسسة أسبوع الموضة السّعودي، بهدف التّعريف بالمصمّمين المحليين، أسّست أسبوع الفن لتحسين جودة عملهم للوصول إلى المعايير الدّوليّة، وتعمل الأميرة الآن مستشارة لوزارة الثّقافة السّعوديّة.

رانيا نشار

تقلّدت منصب الرّئيس التّنفيذي لمجموعة سامبا العالميّة سابقًا، وقد اختيرت لتكون ضمن قائمة فوربس لأقوى النّساء في العالم، تعمل الآن كمستشار في صندوق الاستثمارات العامة، وحصلت على شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وتقنيّة المعلومات من جامعة الملك سعود.

ساره السحيمي

تعتبر أوّل امرأة تتبوّأ منصب رئيس مجلس إدارة في "تداول" التي تأسّست عام 2007، وهي أكبر شركة لتداول البورصة في الشّرق الأوسط.

كما كانت الرّئيس التّنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة (إن سي بي) كابيتال، حيث تضاعفت قيمة الأصول تحت إدارتها، وفي عام 2017، أدرجت "بلومبرغ" اسمها ضمن قائمة 50 شخصا تجب متابعتهم.

شيهانة العزّاز

تشغل منصبيْ المستشار القانوني والأمين العام لمجلس إدارة "صندوق الاستثمارات العامّة" (PIF) منذ 2018، وقد حصلت على البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة دورهام.

وتدربت في عدد من القطاعات القانونية لتسعة أعوام، ألقت شيهانة خطابات كثيرة في المؤتمرات، وعددًا من المحاضرات في جامعة هارفرد.

كذلك نالت لقب "صانعة الصّفقات" عام 2016، وكانت في قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة، وفازت بجائزة الشّخصيّة النّسائيّة القانونيّة من مجلّة "إنترناشونال فاينانشيال لو ريفيو" عام 2019، تُشجّع شيهانة المواهب الشابة في مجالها.