‏في برلين.. "روح السعودية" تقدم 200 باقة سياحية جاهزة للحجز

قدمت "روح السعودية"، الهوية الرسمية للسياحة في السعودية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي لصناع السياحة والسفر الذي انطلق أمس (الثلاثاء) في برلين من خلال أكثر من 200 تجربة وباقة سياحية فريدة جاهزة للحجز.

وتشارك الهيئة السعودية للسياحة في المعرض الذي يقام على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 45 شريكاً من القطاع الحكومي والخاص، حيث يمثلون أهم شركاء الهيئة من القطاع الحكومي والخاص في أكبر أجنحة المعرض.

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وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، إن السعودية تشهد نمواً متسارعاً في القطاع؛ حيث حققت 93.5 مليون زيارة محلية ودولية في العام الماضي، شملت السياح والمعتمرين ورواد الأعمال، كما ارتفع عدد الزوار الدوليين بنسبة 575٪ مقارنة بالعام 2021، بالإضافة لتوقيع أكثر من 18 اتفاقية استراتيجية دولية في 100 دولة حول العالم.

وأشار إلى أنه في يناير من العام الجاري، استقبلت السعودية عدداً قياسياً من الزوار الدوليين، هو الأعلى على الإطلاق، كما أن السعودية تعد أكبر الدول استثماراً في السياحة على المستوى الدولي، وبلغ حجم إنفاق السياح في العام 2022م أكثر من 185 مليار ريال، بزيادة قدرها 93٪ عن العام 2021م.

وأضاف: أن ألمانيا تعد أحد أهم الأسواق العالمية الرئيسية المستهدفة، حيث تشارك المملكة في هذا الملتقى الدولي لأول مرة بأكبر وفد من حيث عدد الشركاء، بهدف تسليط الضوء على الكنوز السياحية؛ وعلى ما تقدمه الهيئة لتطوير القطاع، والتزامها بتمكين شركائها.