جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تحتفي بالفائزين بدورتها العاشرة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يُكرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الفائزين في الدورة العاشرة للجائزة، يوم الأحد القادم، في فندق الفيصلية.

وأكدت رئيسة اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء الأميرة نوف بنت عبدالله، أهمية الإنتاج المحلي للعمل الاجتماعي، خاصة أنه نافذة حقيقية لرواد هذا العمل من خلال الدعم والتحفيز وإيجاد فرص التأهيل.

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وأشارت الأميرة نوف إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للحفل دليل على دعم القيادة والدولة لمثل هذه المجالات.

من جانبه أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، أن الدورة العاشرة للجائزة ظلت تعمل على مدار 3 أشهر لاختيار الفائزين، كما سجلت زيارات ميدانية لمختلف مناطق المملكة، للوقوف على الأعمال المرشحة وتقييمها ومن ثم اختيار أكثر البرامج والأعمال تنافسية.

وبين أن فروع الجائزة الستة تتضمن التميز في الإنجاز الوطني للجهات، التميز في الوقف الإسلامي للجهات الوقفية، والتميز في برامج العمل الاجتماعي للجهات غير الربحية، والتميز لرواد العمل الاجتماعي، والتميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتميز في الاستدامة البيئية.