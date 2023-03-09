مانجا تنشر وتوزع لعبة "جريندايزر" بالاتفاق مع مايكرويدز

وقعت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" اتفاقية نشر وتوزيع مع شركة مايكرويدز للعبة الجديدة "مغامرات الفضاء جريندايزر.. وليمة الذئاب" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستعمل شركة مانجا للإنتاج مع شركة مايكرويدز لتعريب اللعبة وتوفير فرص للمواهب السعودية لتكون جزءًا من المرحلة بالإضافة إلى تسويق لعبة "مغامرات الفضاء جريندايزر". كما ستكون اللعبة متاحة على بلايستيشن 4 وبلايستيشن 5 وإكس بوكس سيريس وإكس بوكس ون وعلى نيتيندو سويتش وعلى الحاسوب الشخصي.

لحظات بطولية

يذكر أن اللعبة صممت تحت إشراف المانجاكا العالمي جو ناجاي واستنادًا إلى خبرته في صناعة المانجا كما تسمح لعبة الحركة الجديدة للاعبين باللعب في شخصية دوق فليد وجريندايزر، والاستمتاع بلحظات بطولية وتسنح الفرصة لتجربة مثيرة بمغامرات داخل عوالم من وحي الماضي العريق لجريندايزر ومعاركه الملحمية.

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وعلق د. عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج قائلًا: "تعد المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط من أهم وأسرع أسواق الألعاب نموًا في العالم. واستطاعت مانجا للإنتاج خلال السنوات الماضية تسجيل نجاحاتها في إنتاج وتوزيع وترخيص المحتوى، واليوم نسعد بالشراكة مع مايكرويدز في نشر ألعاب بمستوى تصنيف امتياز وعبر الاستثمار في الكفاءات السعودية ستعمل شركة مانجا للإنتاج في توزيع وتطوير وترويج اللعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يسهم في تطوير قطاع صناعة ألعاب الفيديو والمحتوى الإبداعي في المنطقة.

تجربة فريدة

وقال ستيفان لونجيرد، الرئيس التنفيذي لشركة مايكرويدز: "يسعدنا توسيع نطاق أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنح تجربة فريدة من نوعها لجميع محبي جريندايزر ونؤمن بأن مانجا للإنتاج تلعب دورًا مهمًا في توزيع اللعبة وترويجها وإرساء قواعد صناعة وتطوير الألعاب في المنطقة، كما سبق وأن أثبتت قدراتها في الصناعة الإبداعية بكافة مجالاتها".

كما أوضح مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في مانجا للإنتاج، عبد العزيز النغموش: "نؤمن في مانجا للإنتاج بقوة صدى الصناعة الإبداعية ودورها الكبير في تطوير المجتمع وكذلك دور الألعاب الذي يشكل جزءا كبيرا من حياة المجتمعات، وانطلق هذا التعاون بناءً على أهمية تطوير ألعاب الفيديو بتصنيف امتياز في عملنا داخل مانجا للإنتاج كما أن سبق لنا إصدار العديد من الألعاب وحققت نجاحًا باهرًا في كثير من الدول، ونؤكد بأن هذه الشراكة مع مايكرويدز مختلفة عن سابقها ونعتزم أن نسهم بدورنا في توسيع نطاق الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

الجدير بالذكر أن سلسلة الميكا الشهيرة "جريندايزر " أُطلقت في 5 أكتوبر 1975م. وبث منها 74 حلقة وكسبت جمهورًا كبير في العالم العربي وفرنسا وإيطاليا كما أنها ما زالت تحظى بشعبية كبيرة حتى وقتنا الحالي.